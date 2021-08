Três Passos anuncia drive-thru de vacinação para munícipes de 23 e 24 anos

A Secretaria Municipal de Saúde de Três Passos, informa que nesta quarta-feira (11/08), haverá um drive-thru para aplicação de doses contra a Covid-19, ampliando a faixa etária. Munícipes com 23 e 24 anos, e idades superiores que ainda não tenham recebido a primeira dose, podem fazê-la. O drive acontece das 17h30min às 19h30min, junto ao CIAC/SUS. É de extrema importância a apresentação do cartão de vacinas, CPF e o cartão SUS, comprovante de endereço ou carteira de consulta do posto de saúde. Se você recebeu a imunização contra a Influenza, é necessário esperar 14 dias para receber a vacina contra a Covid-19. Para obter mais informações, entre em contato no 3522-0436, no CIAC/SUS.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.