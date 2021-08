Estado recebe 185.190 doses de vacina contra a Covid e distribui 325.195 nesta segunda, dia 9

O Estado recebeu, na manhã desta segunda-feira (9/8), novo lote com 60 mil doses de vacina Coronavac. Vindo do aeroporto de Guarulho, o avião pouso em em Porto Alegre por volta das 9h15. Na noite desta segunda (9), com pouso previsto para as 21h05min, chegam 125.190 doses de Pfizer.

O rateio e a destinação dessas doses serão definidos por gestores municipais e estaduais em reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), com data e horário ainda a serem definidos.

Na tarde desta segunda (9), estão sendo distribuídas 325.195 vacinas às 18 coordenadorias regionais de saúde (CRS). Dessas, 86.800 são Pfizer e 122.850, Astrazeneca, chegaram no Rio Grande do Sul entre sexta (6) e sábado (7). Serão destinadas para a primeira dose (D1).

Outras 115.545 doses de Astrazeneca estavam reservadas há mais tempo na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi), em Porto Alegre, e serão distribuídas agora para quem alcançar o período da segunda aplicação (D2). Desta vez, todo o transporte das cargas de vacinas será realizado por via terrestre.

• Clique aqui e faça download de planilha da distribuição de doses que ocorre nesta segunda-feira (9/8).