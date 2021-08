Senado azul lembra Dia da Atrofia Muscular Espinhal

O Senado Federal está iluminado com a cor azul desde domingo (8) para lembrar o Dia Nacional da Atrofia Muscular Espinhal (AME), instituído pela Lei 14.062/2020. A iniciativa da iluminação especial, até esta segunda-feira (9), foi do senador Romário (PL-RJ).

De acordo com o Ministério da Saúde, a AME é uma doença genética degenerativa e não possui cura. Provoca a perda dos neurônios motores da medula espinhal e do tronco cerebral, resultando em enfraquecimento muscular progressivo e atrofia. Dados do ministério apontam que a incidência é de um caso para cada seis a 11 mil nascidos vivos. A AME apresenta quatro subtipos, sendo a tipo I a forma mais precoce e grave da doença, ocorrendo em até os 6 meses de idade do paciente.

No Sistema Único de Saúde (SUS), é ofertado tratamento com o medicamento nusinersena (Spinraza) para pacientes com atrofia muscular espinhal tipos I e II. Informações sobre a solicitação do medicamento na rede pública de saúde podem ser obtidas aqui.