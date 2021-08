Estado mantém regularidade nos pagamentos e hospitais recebem R$ 68 milhões referente a julho

O governo do Estado realizou o pagamento de R$ 68 milhões de incentivos estaduais para hospitais do Rio Grande do Sul. Realizado na quinta-feira (5/8), o depósito é referente a julho de 2021.

O valor é proveniente do Tesouro do Estado, e garante a oferta de serviços por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) como porta de entrada para urgência e emergência, plantões presenciais em algumas especialidades prioritárias, atendimento a gestantes de alto risco e rede de atenção ao parto e saúde mental, entre outros.

Com o pagamento, o governo do Estado mantém a regularidade dos repasses na área da Saúde, uma das prioridades desde o início da gestão atual.

• Clique aqui e acompanhe o pagamento aos hospitais