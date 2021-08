Covid-19: município do Rio bate recorde de imunização em uma semana

A cidade do Rio de Janeiro bateu recorde no número de doses de vacinas contra a covid-19 aplicadas na semana que terminou ontem (7). Em nota publicada em suas redes sociais, a Secretaria Municipal do Rio de Janeiro informou que foram aplicadas mais de 451 mil doses no período, o que constitui um recorde para um período de sete dias.

Mais um recorde alcançado! Temos o objetivo de fazer a vacina chegar ao braço do carioca o mais rápido possível e, mesmo com toda a dificuldade logística devido à escassez de doses, conseguimos finalizar o trabalho do dia alcançando a marca da semana em que mais vacinamos no ano! pic.twitter.com/URKE3Vg3gQ — Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (@Saude_Rio) August 7, 2021

“Temos o objetivo de fazer a vacina chegar ao braço do carioca o mais rápido possível e, mesmo com toda a dificuldade logística devido à escassez de doses, conseguimos finalizar o trabalho do dia alcançando a marca da semana em que mais vacinamos no ano”, comemorou a secretaria.

O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, acredita que em mais uma semana e meia, todos os cariocas adultos estarão contemplados na campanha com pelo menos a primeira dose da vacina. Até a última quinta-feira (5), o município do Rio atingiu a marca de 80% da população adulta vacinada com a primeira dose ou dose única, no caso do imunizante da Janssen.

Segundo a secretaria, nas últimas 24 horas foram distribuídas e aplicadas 78.444 doses, sendo 54.343 para primeira dose e 24.101 para segunda dose. “Cada dia importa, cada aplicação de vacina faz diferença”, salientou a secretaria. Nesta semana que se inicia, a meta é avançar na vacinação do grupo de 25 a 18 anos de idade.