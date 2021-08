País registra 43 mil novos casos de covid-19 e 990 mortes em 24h

O Brasil registrou 990 mortes por covid-19, em 24 horas, totalizado 562.752 desde o início da pandemia de covid-19. Os dados estão na atualização deste sábado (7) do Ministério da Saúde

A quantidade de pessoas infectadas pelo novo coronavírus chegou a 20.151.779, com 43.033 novos caos em 24 horas.

Há 694.396 casos em acompanhamento, consideradas as pessoas cuja condição de saúde é observada por equipes de saúde e que ainda podem evoluir para diferentes quadros, inclusive graves.

O número de pessoas que se recuperaram da covid-19 chegou a 18.889.631 (93,8%).

Os dados em geral são menores aos domingos e segundas-feiras em razão da dificuldade de alimentação do sistema pelas secretarias estaduais. Já às terças-feiras os resultados tendem a ser maiores pela regularização dos registros acumulados durante o fim-de-semana.

Estados

No topo do ranking de mortes por estado estão São Paulo (140.677), Rio de Janeiro (59.959), Minas Gerais (51.216), Paraná (35.774) e Rio Grande do Sul (33.567). Na parte de baixo da lista estão Acre (1.804), Roraima (1.886), Amapá (1.924), Tocantins (3.560) e Alagoas (5.886). O estado do Acre não registrou novas mortes pelo terceiro dia seguido.