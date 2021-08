Secretaria da Saúde realiza nova entrega de vacinas na segunda-feira, dia 9

A Secretaria da Saúde (SES) irá distribuir, na próxima segunda-feira (9/8), nova remessa com 325.195 doses de vacina contra a Covid-19 às 18 coordenadorias regionais de saúde (CRS). Desse total, 86.800 são Pfizer e 122.850, Astrazeneca – destinadas para a primeira dose (D1), recebidas nesta sexta-feira (6/8) e previstas para chegarem na manhã deste sábado (7).

Outras 115.545 doses de Astrazeneca estavam reservadas há mais tempo na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi), em Porto Alegre, e serão distribuídas agora para quem alcançar o período da segunda aplicação (D2).

Desta vez, todo o transporte das cargas de vacinas será realizado por via terrestre. Cada coordenadoria deverá enviar um veículo para retirada das doses na Ceadi a partir das 13h30 de segunda (9).

Uma parte dos imunizantes ficará reservada na Ceadi para distribuição posterior - Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

A SES e o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde (Cosems/RS) definiram, em reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) nesta sexta (6), a destinação das doses recebidas pelo Estado entre sexta (6) e sábado (7).

Os imunizantes destinados para a primeira dose serão distribuídos de forma igualitária aos municípios para a ampliar a campanha de vacinação por faixa etária. Frascos de Astrazeneca, Pfizer e Janssen ficarão reservadas na Ceadi para distribuição posterior, podendo ser usado em possíveis ajustes no andamento da imunização.

Às 18h15 desta sexta (6), avião vindo do aeroporto de Guarulhos (SP) pousou em Porto Alegre com 162.630 doses de Pfizer e 3.700 doses de Janssen enviadas pelo Ministério da Saúde. Às 23h55, está prevista a chegada de outro avião, vindo do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, com 137.500 doses de Astrazeneca.

• Clique aqui e faça download da planilha de distribuição das doses.