Caixa deposita auxílio para 110 mil mães chefes de família nesta sexta

A Caixa deposita nesta sexta-feira (6) as parcelas do auxílio emergencial para mais 110 mil mulheres chefes de família, que foram aprovadas para receber o benefício após revsião cadastral nesta semana. As parcelas de R$ 375 serão pagas em uma única transferência nas contas sociais digitais.

O repasse para esse público soma R$ 82,24 milhões. Os valores poderão ser movimentados por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite o pagamento de contas essenciais, boletos e realização de compras. Além disso, as beneficiárias podem fazer transferências instantâneas entre bancos via PIX (exceto para contas de mesma titularidade).

O saque deverá ser liberado junto com o calendário do ciclo 4, que será retomado na próxima segunda-feira (9), para os nascidos em maio.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.