Esperança do Sul não registra casos de covid-19 há quase duas semanas

O município de Esperança do Sul já está completando duas semanas sem registrar casos de Covid-19. O último caso ativo registrado foi no dia 23 de julho, nesta data ainda existiam 03 casos ativos que com o passar dos dias ganharam alta. O município também não tem nenhum caso de hospitalização e também não possui nenhuma pessoa em isolamento domiciliar, conforme mostra o boletim mais recente emitido pela Secretaria de Saúde na tarde de ontem, terça-feira. Desde o início da pandemia 359 Esperansulenses se contaminaram com o coronavírus, 13 deles vieram a óbito.

