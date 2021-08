Distrito Federal bate recorde no total de vacinados em um dia

O Distrito Federal bateu o recorde nesta terça-feira (3) no número de pessoas que receberam doses contra a covid-19 em apenas um dia. Segundo a Secretaria de Saúde, 85,9 mil pessoas receberam o imunizante.

Deste total, 4.962 tomaram a primeira dose, 10.629 a segunda dose, e 319 a dose única da vacina Janssen, no dia em que teve início a vacinação de quem tem idade igual ou superior a 30 anos.

O DF já aplicou a primeira dose (ou a dose única) da vacina em 62,36% de sua população adulta. Segundo a Secretaria de Saúde, 26,65% já estão com a imunização completa.

Em nota, o governo do Distrito Federal informou hoje (4) que o agendamento da vacinação para adolescentes de 12 a 17 anos começa nesta quarta-feira, às 14h, pelo site. “Serão disponibilizadas 5 mil vagas. Para agendar, é necessário antes se cadastrar no mesmo site. A vacinação para esse público começa na quinta-feira (5)”, detalhou.

No site da Secretaria de Saúde é possível se informar sobre como fazer o agendamento.

“Caso haja alguma dificuldade na hora de agendar via internet, o cidadão poderá procurar a unidade básica de saúde mais próxima e, com sua equipe de saúde da família, através do agente comunitário de saúde, fazer o agendamento”, explicou a secretaria.