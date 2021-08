Segunda edição do Festival Cinema Negro em Ação é lançada nesta quarta (4)

A live de lançamento da segunda edição do Festival Cinema Negro em Ação ocorre nesta quarta-feira (4/8), às 19h, noperfil da Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) no Facebook. Participam a cineasta Camila de Moraes, idealizadora do Festival, a assessora de Diversidade da Secretaria da Cultura (Sedac), jornalista Clarissa Lima, e a curadora de mercado e conteúdos do festival, Sofia Ferreira.

O 2º Festival Cinema Negro em Ação, realizado pela CCMQ e pelo Instituto Estadual de Cinema (Iecine), ocorrerá em novembro, integrando as programações do Cinquentenário do Dia da Consciência Negra. O formato híbrido da mostra inclui as exibições dos filmes concorrentes na grade de programação da TVE-RS, na Cinemateca Paulo Amorim e na plataforma #CulturaemCasa, da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.

O evento representa um marco nas políticas afirmativas das instituições da Sedac, resultado de um programa de inclusão e representatividade que aposta no audiovisual como um caminho de desenvolvimento econômico e social. Idealizadora do festival, que no ano passado representou uma das maiores ações afirmativas do cinema brasileiro, Camila de Moraes adianta que a segunda edição chega com ainda mais força e muita disposição para contribuir com as novas narrativas e percepções no audiovisual brasileiro.

A equipe do festival também está renovada com a presença dos produtores negros Fabricio Zavareze, Lucas Pontes e Nicolas Collar. “É com grande felicidade que anunciamos a continuidade e a afirmação do Festival Cinema Negro em Ação. Consideramos muito importante que essas ações estratégicas tenham permanência e um ciclo ativo em nossa sociedade”, afirma Camila, ressaltando a satisfação com as políticas afirmativas desenvolvidas pela Secretaria da Cultura no setor do audiovisual.

Para a secretária da Cultura, Beatriz Araujo, além do caráter afirmativo no aspecto racial, o festival traz consigo o incremento a um setor da economia com grande potencial de expansão. “A primeira edição do Festival Cinema Negro em Ação determinou uma série ações de capacitação, fomento e formação de profissionais da cadeia produtiva do audiovisual. Temos certeza de que esses resultados e a presença de novos realizadores já se farão sentir este ano. A continuidade e a consolidação do festival multiplicam os espaços e qualificam as produções de cineastas negros de todo o Brasil, além de receber participantes de outros países. O êxito da primeira edição do evento superou nossas projeções mais otimistas, o que gera uma expectativa ainda maior em relação ao que vem por aí. O Festival Cinema Negro em Ação já tem trajetória e vida própria”, afirma Beatriz Araujo.

SERVIÇO

O quê:lançamento do 2º Festival Cinema Negro em Ação

Quando:quarta-feira (4/8)

Horário:19h

Onde:Facebook da CCMQ