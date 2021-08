Comércio projeta crescimento de vendas no Dia dos Pais no RS

Comemorado no próximo domingo (8), o Dia dos Pais chega carregado de expectativas por parte de lojistas. Depois de um 2020 de incertezas causadas pela pandemia do coronavírus, entidades ligadas ao comércio projetam crescimento das vendas, puxado pelo avanço na vacinação e na flexibilização para o funcionamento das lojas.

De acordo com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Porto Alegre, Írio Piva, é esperado incremento de mais de 20% nas vendas em relação ao mesmo período de 2020 e de no mínimo 10% sobre 2019. Segundo ele, uma melhora vem sendo observada há cerca de dois meses, incentivada pelo Dia dos Namorados, comemorado em 12 de junho.

A frente do Sindilojas, Paulo Kruse projeta um cenário mais otimista: crescimento de 20% a 30% na comparação com a mesma data em 2019. Segundo ele, em shoppings e lojas de rua, o movimento chega a 80% do registrado naquele ano, antes da pandemia. As vendas devem se normalizar, conforme Kruse, a partir de outubro.

O Sindilojas estima um gasto médio de R$ 186 por pessoa. Já a CDL espera um tíquete médio de compras no valor de R$ 150.

