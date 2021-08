Estado lança programa para distribuir incentivos hospitalares de forma mais justa e transparente

O governador Eduardo Leite e a secretária da Saúde, Arita Bergmann, lançam, nesta terça-feira (3/8), o Assistir, um programa inovador de incentivos hospitalares que altera os repasses de recursos estaduais às instituições hospitalares vinculadas ao Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado. Os incentivos são recursos do Tesouro do Estado utilizados para suplementar serviços prestados por hospitais e já financiados com recursos federais.

O evento será transmitido pelos canais oficiais do governo do Estado no YouTube e no Facebook. Depois, o governador e a secretária Arita responderão a perguntas da imprensa.

SERVIÇO

O quê:lançamento do programa Assistir

Quando:terça-feira (3/8), às 10h

Como acompanhar:canais oficiais do governo do Estado noYouTubee noFacebook

Coletiva de imprensa:jornalistas podem enviar perguntas pelo grupo de WhatsApp destinados às coletivas do governador e acompanhar as respostas pelo YouTube nestelink.