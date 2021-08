Semana começa com baixa hospitalizações por Covid-19

A semana começa com poucos casos de Covid-19 na região. Os hospitais estão conseguindo respirar novamente. O Hospital Santo Antônio de Tenente Portela tinha manhã de hoje 8 pacientes na enfermaria Covid e 4 na UTI, destes, 3 com Covid-19 confirmado e um caso suspeito.

O Hospital de Caridade de Três Passos, até as 9 horas da manhã de hoje não tinha nenhum paciente com Covid-19 internado na UTI. Na enfermaria destinada aos casos de Covid-19, havia apenas um paciente.

Já o Hospital Divina Providência de Frederico Westphalen estava com dois pacientes confirmados na UTI e um suspeito. Na enfermaria haviam dois pacientes por Covid-19.

