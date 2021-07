RS cria 11,4 mil vagas com carteira assinada em junho e fecha semestre com saldo positivo

O Rio Grande do Sul abriu 11.446 vagas de emprego com carteira assinada em junho. É o sexto mês consecutivo no qual a geração de postos de trabalho no Estado fecha no azul.

O saldo positivo é o resultado entre 98.822 contratações e 87.376 demissões, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta quinta-feira (29).

No acumulado do ano, com dados de janeiro a junho, o Estado acumula a criação de 93.139 vagas. Já no período dos últimos 12 meses, a diferença entre admissões e desligamentos está em 170.166.

O saldo de criação de emprego no Estado em junho é maior do que o volume registrado em maio, que ficou em 6.969, com valores corrigidos nesta quinta-feira. No ano, o montante registrado no mês passado é o quarto melhor, perdendo para janeiro, fevereiro e março.

Em junho do ano passado, durante o avanço da pandemia de coronavírus no país, o Estado fechou 6.784 vagas.

Pelo segundo mês consecutivo, os setores de serviços e comércio puxaram o saldo positivo no Rio Grande do Sul. Juntos, esses dois segmentos da economia somam 11.217 vagas criadas em junho. Indústria (1.762) aparece logo na sequência. Na outra ponta, agricultura (-1.467) e construção (-66) amargam os piores números entre os principais setores.

O resultado do Estado ocorre na esteira do desempenho do país. Em junho, o Brasil abriu 309.114 postos de trabalho. Esse resultado decorreu de 1.601.001 admissões e de 1.291.887 desligamentos. Já o ano de 2021 registra saldo de 1.536.717 empregos, resultado entre 9.588.085 admissões e 8.051.368 desligamentos.

