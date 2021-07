Vendas da indústria paulista registram queda de 0,2%

As vendas reais da indústria paulista caíram 0,2% entre maio e junho, revela o Levantamento de Conjuntura, divulgado hoje (29) pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp/Ciesp). Segundo o relatório, a produção aumentou 0,4% e o nível de utilização da capacidade instalada cresceu 0,5 ponto percentual, atingindo 80,5%, marca superior à média da série histórica da indústria paulista (79,4%).



De acordo com o levantamento, no segundo trimestre deste ano, as horas trabalhadas na produção fecharam com redução de 0,6%, e as vendas reais recuaram 2,7% na comparação com o primeiro trimestre. Com relação ao segundo trimestre do ano passado, as horas trabalhadas na produção caíram 18,1% e 17,5% nas vendas reais.

Previsão

Conforme a Fiesp, a expectativa para o segundo semestre do ano é de aceleração do ritmo de recuperação na produção e no faturamento da indústria no estado.

Os fatores que poderão contribuir para isso são o setor externo em forte expansão, a renovação do auxílio emergencial, o uso da poupança acumulada em 2020, o avanço do processo de vacinação contra a covid-19 e o baixo nível de estoques do setor.

Sensor

O sensor de julho fechou em 51,6 pontos, resultado que mantém o indicador no campo de expansão (acima de 50 pontos). A avaliação geral das condições de mercado teve queda e fechou em 48,8 pontos em julho. O índice de vendas atingiu 51 pontos, mantendo-se também em expansão.



Segundo os dados, os níveis de estoque continuam abaixo do planejado, fechando em 58 pontos. O item emprego obteve 50,6 em julho, e o investimento fechou em 55,0 pontos, apontando para a manutenção da trajetória de recuperação da indústria paulista em julho.