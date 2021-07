Nota Fiscal Gaúcha alcança dois milhões de inscritos no programa

O programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG), que visa incentivar a cidadania fiscal e conscientizar os cidadãos sobre a importância social do tributo, alcançou dois milhões de inscritos nesta quarta-feira (28/7). O objetivo é estimular o cidadão a pedir a nota fiscal com a inclusão do CPF para obter todos os benefícios para a participação nas diversas modalidades de sorteios do programa. Além de concorrer a prêmios em dinheiro, as entidades sociais indicadas pelos cidadãos são beneficiadas por repasses financeiros e as empresas participantes reforçam sua responsabilidade social com o Estado e a sociedade gaúcha.

Toda vez que os consumidores incluem o CPF nas notas fiscais na hora da compra, desde que cadastrados no programa, acumulam pontos que são convertidos em bilhetes para participar dos sorteios mensais no NFG.

O programa NFG além de benefícios ao consumidor, com sorteios mensais e instantâneos de prêmios em dinheiro, garante às entidades sociais, escolhidas pelos cadastrados, repasses em dinheiro.

Atualmente o Nota Fiscal Gaúcha tem mais de 300 mil estabelecimentos credenciados, mais de 3,5 mil entidades indicadas pelos cidadãos e 3,7 bilhões de notas fiscais processadas. Para se cadastrar no NFG é simples, basta o número de seu CPF e a data de nascimento.

Sorteios mensais

Em 2021, o NFG aumentou o número de pessoas contempladas nos sorteios mensais e apresenta uma distribuição mais atrativa dos prêmios em dinheiro. Os valores da premiação mensal agora somam R$ 515 mil: um prêmio principal no valor de R$ 50 mil, além de três ganhadores que levam R$ 5 mil cada, 200 sorteados com R$ 1 mil e outros 500, com valor individual de R$ 500. Desta maneira, a cada sorteio são ao todo 704 participantes do programa NFG contemplados, que solicitam a inclusão do CPF na hora da compra.

Receita da Sorte

Além do sorteio mensal, que acontece sempre no final do mês, há também a modalidade na qual o cidadão concorre a prêmios em dinheiro instantemente. O Receita da Sorte distribui prêmios de R$ 500 diariamente. É um prêmio instantâneo que possibilita que o consumidor faça a leitura do QR-Code da NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica) com CPF e seja premiado na hora da compra.

O Receita da Sorte sorteia no mínimo 10 prêmios por dia de R$ 500, mas a partir desse ano os prêmios não contemplados em um mês entram nos sorteios diários do mês seguinte. Nesse mês de julho, por exemplo, são ofertados 20 prêmios diários.

Outra novidade em 2021 são os sorteios de prêmios extras de R$ 3 mil. Durante toda a semana da Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Crianças e Natal haverá três sorteios extras a cada dia da semana no valor de R$ 3 mil cada.

Time do Coração

É uma funcionalidade do programa NFG que permite ao cidadão a indicação de seu time de preferência entre todos aqueles que estão filiados à Federação Gaúcha de Futebol (FGF).

Ao fazer o cadastro, será oferecida a lista de times filiados à FGF para que o cidadão indique o seu Time do Coração. Para os cidadãos já cadastrados, e que ainda não fizeram a indicação de seu time de preferência, esta opção será permitida no menu “Meu cadastro”, acessível após o login no site da NFG. Ao indicar o seu time de preferência, o cidadão passa a ser um torcedor de sua equipe.

Descontos no IPVA

Além dos prêmios em dinheiro, a iniciativa também prevê descontos de 5%, 3% e 1% no valor do tributo do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) aos cidadãos que pedem a inclusão do CPF nas Notas Fiscais de suas compras. Para obter o desconto máximo de 5% é preciso ter pelo menos 150 documentos fiscais no ano.

Menor Preço Nota Gaúcha

O aplicativo Menor Preço Nota Gaúcha, disponível nas plataformas Android e IOs, é reconhecido por proporcionar economia aos usuários no momento de fazer as compras. O cidadão pesquisa o preço do produto desejado e tem retorno com o resultado do menor preço praticado em mais de 300 mil estabelecimentos credenciados no programa NFG.