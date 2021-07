Governador anuncia repasse de R$ 14,9 milhões para hospitais de Passo Fundo

Em roteiro pela região norte do Estado nesta quarta-feira (28/7), o governador Eduardo Leite antecipou um importante anúncio do programa Avançar: R$ 14,9 milhões para dois hospitais de Passo Fundo.

Os recursos serão destinados às obras de reforma e ampliação do Hospital Beneficente Doutor César Santos, que receberá R$ 9,1 milhões, e do Hospital de Clínicas de Passo Fundo (HCPF), que ficará com R$ 5,8 milhões. Ambos foram visitados pelo governador, o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, secretários, deputados e lideranças regionais.

“Lançamos recentemente o programa Avançar, em que já oficializamos investimentos históricos em infraestrutura, com total de R$ 1,8 bilhão em todo o Rio Grande do Sul, sendo R$ 147 milhões somente na região de Passo Fundo, incluindo acessos municipais, ligações regionais e recuperação de estradas. Agora, começamos a anunciar investimentos em outras áreas, como a saúde, que terá um pacote de recursos. Aproveitando que estou aqui, gostaria de antecipar que iremos repassar R$ 5,8 milhões para as obras de ampliação do Hospital de Clínicas”, afirmou o governador na primeira visita.

A obra, iniciada em 2019, irá modernizar e ampliar a unidade de emergência do HCPF, que é o hospital mais antigo do município e uma das referências para a população, qualificando o atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A comitiva estadual seguiu para o Hospital Beneficente Doutor César Santos, que passa por obras para a implantação da unidade de emergência, contemplando serviços de obstetrícia, ginecologia, pediatria e hemodiálise, e do Hospital da Criança. Graças ao repasse anunciado pelo governador, será possível ampliar a capacidade de 35 para 75 leitos, o que ajudará a aliviar a pressão sobre o atendimento de outros hospitais da região.

Leite e Ranolfo visitaram as obras de ampliação do Hospital Beneficente Doutor César Santos - Foto: Gustavo Mansur/Palácio Piratini

“Vim até aqui ver de perto as obras, conversar com a comunidade e entender a importância que os hospitais têm. Só está sendo possível fazer esses anúncios hoje porque a gente arrumou a casa, colocou os pagamentos em dia, fez as reformas necessárias com a ajuda da Assembleia, e está agora conseguindo viabilizar recursos para investir. Afinal, atendimento qualificado de saúde significa salvar vidas e, além disso, é sinônimo de competitividade e desenvolvimento econômico de uma região. E é isso que nós queremos para Passo Fundo”, acrescentou o governador.

Os repasses garantidos por Leite fazem parte do eixo Avançar para as Pessoas, do programa transversal que envolve as iniciativas com as quais o governo do Estado pretende acelerar o crescimento econômico e incrementar a qualidade da prestação de serviços à população. O Avançar para as Pessoas reúne ações com foco na prestação de serviços públicos nas áreas de saúde, educação, ação social, segurança e cultura.

“Gostaria de fazer um agradecimento, em nome da população de Passo Fundo, por esses investimentos nos nossos hospitais, porque vai impactar muito na saúde do nosso município e também da região. Hoje, é um dia maravilhoso para a nossa cidade”, pontuou o prefeito Pedro Almeida.