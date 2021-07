Doadores de sangue de Santa Maria já podem se inscrever na campanha Doar é Viver

Está aberto o cadastro para doadores de sangue de Santa Maria participarem da campanha Doar é Viver, na próxima quarta-feira (28/7). A iniciativa é resultado de uma parceria entre a empresa Otelio Consultoria e a Secretaria da Saúde (SES), por meio do Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul (Hemorgs). As inscrições são feitas nosite da campanha.

O Hemocentro de Santa Maria atende a 16 municípios da região Central, e as doações estão abaixo do necessário, com cerca de 30% do ideal, que seria em torno de 60 por dia. O banco de sangue precisa de todos os tipos de sangue, principalmente com fator Rh negativo e O+.

O objetivo é incentivar a doação de sangue com data marcada, para garantia da reposição dos estoques da rede pública de saúde. Sementes da árvore Moringa, representando a Árvore da Vida (simbologia bíblica para fecundidade e imortalidade), são entregues aos doadores participantes, em agradecimento à solidariedade e consciência de que a doação salva vidas.

Doação de sangue

• Até quatro vidas podem ser salvas com uma doação de 30 minutos.

• Todos os tipos de sangue são bem-vindos, mas O- e O+ são os mais necessários.

• O atendimento aos doadores é feito com todo o cuidado e segurança, seguindo os protocolos sanitários na prevenção ao coronavírus e orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e órgãos sanitários competentes.

• Para doar, basta estar saudável, ter entre 16 e 69 anos, pesar pelo menos 50 quilos e não ter ingerido bebidas alcoólicas 12 horas antes da doação.

• Os interessados podem se cadastrar em www.doareviver.com.br demonstrando interesse na doação. Um integrante da equipe da campanha entrará em contato para tirar dúvidas e agendar a data.

• Existe a possibilidade de transporte gratuito, conforme avaliação prévia.

Contato da campanha Doar é Viver por WhatsApp: (51) 99699-1852.

Mais informações sobre doação de sangue nosite da Secretaria da Saúde.