Covid-19: Distrito Federal vacina professores a partir de hoje

O Distrito Federal começa hoje (27) a vacinação de um novo grupo de professores. Para esse público prioritário foram destinadas seis mil doses do imunizante da farmacêutica Janssen, cuja aplicação é feita com dose única.

De quinta-feira (29) a sábado haverá uma repescagem da categoria, com quase duas mil doses. Esse lote adicional será fornecido para os professores que não conseguirem se imunizar por diversos motivos que afastavam a possibilidade de aplicação das doses, como doenças, por exemplo.

A escolha da Janssen para os docentes foi feita como forma de agilizar a imunização da categoria diante do calendário de volta às aulas presenciais na capital do país. As atividades presenciais nas escolas da rede pública serão iniciadas no dia 2 de agosto.

Já na rede privada - desde 2020 - foi autorizada a possibilidade de aulas presenciais, híbridas ou manutenção do formato remoto.

35 anos na quinta-feira

Também na próxima quinta-feira, o Distrito Federal começará a vacinação das faixas etárias a partir de 35 anos. A Secretaria de Saúde receberá 43 mil doses para aplicação da primeira dose. Já para a segunda dose serão disponibilizadas 122 mil doses.