Jovens de Paquetá recebem primeira dose de vacina contra covid-19

Cerca de 400 adolescentes entre 12 e 17 anos estão recebendo hoje (25) a primeira dose da vacina contra a covid-19 na Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro. Eles recebem o imunizante de Pfizer, único aprovado para esta faixa etária pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A iniciativa é parte do projeto Paquetá Vacinada, desenvolvido pela prefeitura do Rio de Janeiro em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Trata-se de um estudo para avaliar os efeitos da imunização em massa. A pesquisa pretende oferecer mais respostas sobre a segurança do imunizante, a eficácia, os efeitos adversos e também a proteção de moradores da comunidade não vacinados.

A Ilha de Paquetá é um bairro da capital fluminense que só é possível acessar por meio de barca. Cenário do clássico A Moreninha, romance de Joaquim Manuel de Macedo, ela está localizada na parte mais interna da Baía de Guanabara e possui pouco mais de 4 mil moradores. Com ruas de terra e casas histórias, a ilha tem 120 hectares.

A aplicação das doses começou às 9h e se encerra às 16h. Para participar do projeto, os adolescentes passaram por um inquérito sorológico e fizeram um teste rápido para covid-19. Foram coletados mais 2,3 mil exames. Nesta etapa, ficou constatado que 21% das crianças e adolescentes já apresentavam anticorpos contra a covid-19 por terem sido expostos ao coronavírus.

A segunda dose deverá ser aplicada no dia 15 de agosto, na mesma data dos adultos que foram imunizados em junho com a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e pela farmacêutica AstraZeneca. No Brasil, ela é fabricada através de uma parceria com a Fiocruz.