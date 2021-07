Tenente Portela estima vacinar toda a população com mais de 18 anos até agosto

Tenente Portela mantém a expectativa de vacinar, com pelo menos um dose, contra a covid-19, toda a população com mais de 18 anos até o dia 18 de agosto, data em que o município comemora aniversário. A informação foi reforçada pela secretária municipal de saúde, Magna Sinhori, em entrevista na Rádio Província.

A secretaria reforçou a recomendação para que os pais ou responsáveis, procurem um médico e então peguem o atestado de comorbidades antes de cadastrar os adolescentes de 12 a 18 anos para receber a vacina contra a Covid-19.

Na mesma entrevista a secretária disse que as aplicações para esse público começa na próxima segunda-feira, 26, de acordo com o agendamento realizado. Ela lembrou que o agendamento é necessário por causa que esse público deve ser vacinado apenas com a Pfizer e que neste momento o município dispõe de apenas 48 doses do imunizante.

Desde o inicio dessa semana, até a tarde de ontem, a vacinação contra a covid-19 estava parada em Tenente Portela por falta de imunizante. A secretária afirmou que ontem, 22, chegaram doses de Coronavac e AstraZeneca que serão aplicadas nesta sexta-feira para pessoas com mais de 28 anos. A secretária de saúde espera receber novas doses nesta sexta-feira, caso contrário a vacinação será paralisada novamente no inicio da próxima semana.

Mesmo com uma possível demora da chegada de doses a secretária de saúde de Tenente Portela, acredita que a toda a população com mais de 18 anos terá recebido pelo menos uma dose da vacina, até o dia 18 de agosto. A afirmação se baseia no fato de que o município já tem uma grande parcela da população vacinada.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular? Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.