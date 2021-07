JBS fará nova seleção em Esperança do Sul

Uma parceria através da Administração Municipal de Esperança do Sul e a JBS de Três Passos proporciona que várias pessoas tenham a oportunidade de emprego e renda através desta sinergia. A ideia deu tão certo que na próxima terça-feira (27) às 8h30 da manhã a empresa JBS está organizando nova seleção de funcionários. O encontro novamente será realizado no Ginásio de Esportes da Escola Independência em Linha Ismael, onde terá preenchimento de currículos e entrevistas, haverá a presença da direção da empresa e todos os interessados podem se fazer presentes no local, munidos de documentos de identificação.

A empresa ressalta a todos que tiverem interesse que venham na reunião para saber das condições propostas pela mesma, pois além de todas as vantagens como salário e auxílios é disponibilizado o transporte coletivo dos trabalhadores.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.