Sedac publica nova lista de municípios habilitados no Edital de Coinvestimento para Auxílio Emergencial

A Secretaria de Estado da Cultura (Sedac) publicou nesta terça-feira (13/7), no Diário Oficial do Estado (DOE), nova lista com a segunda análise dos projetos municipais inscritos e habilitados no Edital Sedac nº 04/2021 – Chamada Pública de Coinvestimento para Auxílio Emergencial. A primeira lista foi publicada dia 8 de julho e podeser acessada aqui.

A Chamada Pública destina R$ 10 milhões do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) para o pagamento de renda emergencial aos trabalhadores da Cultura. Cabe aos municípios apresentarem projetos com as suas propostas de investimentos. A adesão municipal é feita por ordem de inscrição, até o limite dos recursos disponíveis.

Na segunda lista, foram habilitados oito municípios, que somam cerca de R$ 1,2 milhão para coinvestimento do FAC. Assim, o total de recursos aplicados entre as duas listas chega a R$ 2 milhões. Ainda estão disponíveis cerca de R$ 7,9 milhões, a serem destinados a outros municípios.

Confira a nova lista dos municípios habilitados e os respectivos valores que serão destinados pelo FAC:

• Santa Maria: R$ 360.000,00

• Boa Vista do Buricá: R$ 17.627,64

• Caxias do Sul: R$ 600.000,00

• Vale do Sol: R$ 30.000,00

• Venâncio Aires: R$ 64.000,00

• Taquari: R$ 40.000,00

• Capão da Canoa: R$ 49.600,00

• Camaquã: R$ 116.393,52

A publicação completa poderá ser acessada pela páginawww.procultura.rs.gov.br, com atualizações do edital. No caso de proposta inabilitada, o valor fica assegurado até concluir a fase recursal ou apresentação de nova proposta.