Banda Sinfônica da Escola da Ospa recebe instrumentos em premiação da Funarte

A Banda Sinfônica do Conservatório Pablo Komlós – Escola de Música da Ospa, instituição da Secretaria da Cultura (Sedac), recebeu, na tarde da segunda-feira (12/7), cinco instrumentos musicais garantidos pelo Prêmio Funarte de Apoio a Bandas de Música 2020. A secretária da Cultura, Beatriz Araujo, participou da solenidade de entrega.

“Fico muito feliz quando conseguimos participar de momentos como este, em que podemos ter a esperança da inserção da arte nas escolas. Nós temos feito um trabalho de aproximação dos municípios por meio do nosso Sistema Estadual de Cultura”, disse a secretária.

Diretor da Escola de Música, Diego Grendene de Souza recebeu o prêmio em nome da Banda Sinfônica do Conservatório Pablo Komlós. Os instrumentos recebidos são saxofone alto em mib, saxofone tenor em sib, bombardino em sib, trompa cromática em fá/sib e clarineta 17 chaves em sib.

“É de grande importância para a Escola de Música da Ospa receber estes instrumentos da Funarte. A banda esteve com as atividades bastante reduzidas durante a pandemia e com certeza estes instrumentos trarão um grande alento e estímulo, possibilitando que mais alunos possam participar da banda”, disse Grendene.

Fundada em 1972, a Escola de Música da Ospa – Conservatório Pablo Komlós promove formação musical gratuita para cerca de 200 alunos com idades a partir de oito anos. Além da Banda Sinfônica da Escola da Ospa, regida por Wilthon Matos, a Escola conta com outros grupos orquestrais, como a Ospa Jovem, regida por Arthur Barbosa, e o Coro Jovem, regido por Cosmas Grieneisen.

A Escola da Ospa é mantida pela Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Fospa), vinculada à Sedac. A Fospa é presidida pelo Luís Roberto Andrade Ponte e tem como diretor artístico o maestro Evandro Matté.

Promovido pela Secretaria Especial da Cultura e da Fundação Nacional de Artes (Funarte), vinculadas ao Ministério do Turismo, o Prêmio Funarte de Apoio a Bandas de Música 2020 contemplou 373 propostas enviadas por bandas de música de 22 Estados. Ao todo, serão distribuídos 790 instrumentos de sopro no país, em valor total superior a R$ 5 milhões.

No Rio Grande do Sul, foram 59 instrumentos doados a 23 bandas de 23 municípios, que foram representados por prefeitos, secretários municipais de Cultura, além de gestores e regentes das bandas contempladas. Coube a Sedac receber, guardar e repassar os instrumentos às bandas premiadas, conforme um termo de cooperação assinado com a Funarte em 15 de março de 2021.

Estiveram presentes na cerimônia prefeitos ou representantes dos municípios de Capão Bonito do Sul, Bom Retiro do Sul, São Leopoldo, Bento Gonçalves, Santa Cruz do Sul, Erechim, Imbé, Linha Nova, Porto Alegre, Carlos Barbosa, Caçapava do Sul, São José do Norte, Salvador do Sul, Getúlio Vargas, Vale do Sul, Selbach, Mato Queimado, Ajuricaba e Sertão. Também participaram o coordenador de Cultura da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), Vinicius Brito, o diretor administrativo da Sedac, Marcos Paulo Silva da Luz, e o diretor artístico e maestro da Ospa, Evandro Matté.

A cerimônia contou ainda com uma breve apresentação musical do quarteto de metais da Ospa, formado por Tiago Linck (trompete), Elieser Ribeiro (trompete), José Milton Vieira (trombone tenor) e Rodrigo da Rocha (trombone baixo). Os músicos executaram para a plateia de autoridades uma canção do compositor italiano Giovanni Gabrieli, “Toccata”, do americano Edmund Haines e “Pé de moleque”, do brasileiro Gilson Santos.

A secretária Beatriz Araujo ainda convidou os prefeitos e dirigentes de cultura a aderirem à Chamada Pública de Coinvestimento com municípios para Auxílio Emergencial a trabalhadores da cultura. O prazo é o dia 15 de agosto ou quando terminarem os recursos disponíveis.