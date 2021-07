Comissão debate situação de rodovia que interliga Bahia e Minas

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados realiza audiência pública na segunda-feira (12) para debater a situação da rodovia BR-367, que interliga o sul da Bahia com Minas Gerais.

O debate será no plenário 5, às 14 horas, e poderá ser acompanhado de forma interativa pelo e-Democracia.

Foram convidados para a audiência, entre outros, o secretário Nacional de Transportes Terrestres do Ministério da Infraestrutura, Marcello da Costa Vieira; e o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Antonio Leite dos Santos Filho. Veja a lista completa de participantes.

Trecho sem asfalto

O deputado Rogério Correia (PT-MG), que pediu a audiência, lembra que a BR-367, apesar de ter alto tráfego de veículos e ser importante rota para dezenas de milhares de pessoas, ainda apresenta significativos trechos sem asfalto.

"Em 2020, foi divulgado pelo governo federal, inclusive com a presença do presidente da República e do ministro da Infraestrutura, a pavimentação de 61,6 km da BR-367. Porém, quatro meses após o anúncio, o governo federal vetou o recurso que seria destinado para as obras", observou o deputado.