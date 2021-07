Comissão debate prioridade para idosos em projetos de organizações da sociedade civil

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados realiza audiência pública na próxima segunda-feira (12) para discutir o Projeto de Lei 4416/19, que obriga as organizações da sociedade civil (OSCs) que desenvolvem trabalhos sociais em parceria com órgão público, e possuem mais de cinco atividades ou projetos, a destinarem pelo menos um para idosos.

Para a deputada Tereza Nelma (PSDB-AL), que solicitou o debate, a "proposição é meritória, entretanto, se fazem necessários maiores esclarecimentos e discussões a respeito de seus impactos nas entidades que prestam trabalhos ao segmento social".

Foram convidados:

- a consultora jurídica da Plataforma por um Novo Marco Regulatório para as Organizações da Sociedade Civil, Laís de Figueirêdo Lopes;

- o representante da Diretoria Executiva da Associação Brasileira de ONGs (Abong), Mauri Cruz;

- a procuradora municipal de Salvador, Lilian Oliveira de Azevedo Almeida;

- a coordenadora da Frente Nacional de Fortalecimento dos Conselhos de Direitos das Pessoas Idosas, Marcela Giovanna Nascimento de Souza; e

- um representante da Federação Nacional das Associações Pestalozzi (Fenapestalozzi).

A audiência será interativa e está prevista para as 9 horas, no plenário 12. Os interessados poderão enviar perguntas, críticas e sugestões por meio do portal e-Democracia.