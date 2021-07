Câmara analisa projeto que prioriza gestantes e lactantes na vacinação contra Covid-19; acompanhe

O Plenário da Câmara dos Deputados analisa neste momento o Projeto de Lei 2112/21, do Senado, determina a inclusão de gestantes, puérperas, lactantes e adolescentes no quadro de grupos prioritários da campanha de vacinação contra a Covid-19. Ao texto tramitam apensados outros cinco (PLs 936/21, 1405/21, 1865/21, 2113/21, 2162/21), todos tratando do mesmo assunto.

A relatora da proposta é a deputada Luisa Canziani (PTB-PR). Em seu parecer, ela recomenda a aprovação do projeto do Senado e a rejeição do demais.

