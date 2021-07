Centro de Estudos da Câmara promove debate sobre retomada econômica; acompanhe

O Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados (Cedes) promove nesta quinta-feira (8) a primeira audiência pública do novo grupo de estudos "Retomada econômica e geração de emprego e renda no pós-pandemia".

O encontro será conduzido pelos relatores do estudo, deputados Da Vitória (Cidadania-ES) e Francisco Jr. (PSD-GO), e terá como convidado palestrante o secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, Henrique Meirelles.

O estudo tem como objetivo principal definir o papel do Estado, da iniciativa privada e das organizações da sociedade civil nas estratégias e políticas de recuperação da economia e de geração de emprego e renda no pós-pandemia.

O debate será realizado às 10h30, no plenário 4, e terá transmissão interativa pelo e-Democracia

Objetivos

O objetivo do estudo é propor a atualização da legislação nas mais diversas áreas, definindo os instrumentos e atuações de cada ente na retomada econômica. A intenção é propor uma organização estatal que deve “tutelar menos e estimular mais”. No atual cenário de consideráveis dificuldades de arrecadação, um dos desafios a serem enfrentados é o financiamento da infraestrutura e dos serviços públicos.

O Centro de Estudos e Debates Estratégicos é um órgão técnico-consultivo da Câmara dos Deputados dedicado a análise, discussão e prospecção de temas de caráter inovador ou com potencial de transformar as realidades econômica, política e social do nosso país. O Colegiado é composto por 23 parlamentares, os quais têm a atribuição de propor uma agenda de atividades e conduzir estudos estratégicos para o Brasil, desenvolvidos com o apoio da Consultoria Legislativa.