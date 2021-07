Comissão promove debate sobre fechamento de agências do BB

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta quinta-feira (8) para debater o fechamento de agências do Banco do Brasil em diversos municípios.

O deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ) solicitou a realização do debate depois dos alertas da Confederação Nacional de Municípios (CNM) sobre o crescente número de fechamentos de agências. "No interior do país, grande parte das atividades econômicas e comerciais são realizadas com dinheiro em espécie, como nas feiras populares, por exemplo", diz ele, que acredita em prejuízos para os negócios locais.

Foram convidados para a audiência pública:

- o prefeito de Manaquiri (AM) e vice-presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Jair Aguiar Souto, e

- o diretor de Atendimento e Canais do Banco do Brasil, Thompson Soares.

O evento será realizado no plenário 13, às 10 horas.