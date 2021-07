Governo assina contratos para investimentos em terminais privados

Veja também

Setor encaminhou ofício à Câmara dos Deputados alertando sobre o impacto na economia com a proposta em tramitação

Entidade pede mais diálogo entre membros do bloco econômico

CNI: anúncio do Uruguai preocupa demais países do Mercosul

Resultado ultrapassa projeções feitas pelo FMI no ano passado

Em 12 meses, IPC tem inflação menor para pessoas com mais de 60 anos