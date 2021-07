Câmara aprova em 2º turno turno PEC que convalida atos que viabilizaram criação do Tocantins

A Câmara dos Deputados aprovou, em segundo turno, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 397/17, do Senado, que convalida todos os atos administrativos praticados no estado do Tocantins decorrentes de sua instalação e praticados entre 1º de janeiro de 1989 e 31 de dezembro de 1994. Foram. 422 votos a 28.

A votação foi possível depois de aprovado requerimento que dispensou o cumprimento do prazo de cinco sessões determinado pelo Regimento Interno para a votação da PEC em segundo turno.

O relator da matéria, deputado Vicentinho Júnior (PL-TO), recomendou a aprovação da proposta sem mudanças.

Vicentinho Júnior comemorou a aprovação da PEC, que para ele “permite que a história do Tocantins continue sendo feita por homens e mulheres honrados”.

