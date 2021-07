Câmara aprova projeto que cria debêntures de infraestrutura

A Câmara dos Deputados aprovou o substitutivo do deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP) para o Projeto de Lei 2646/21, do deputado João Maia (PL-RN) e outros, que cria as debêntures de infraestrutura, a serem emitidas por concessionárias de serviços públicos. A proposta também muda regras de fundos de investimento no setor. A matéria será enviada ao Senado.

Debêntures são títulos ao portador emitidos por empresas com promessa de pagamento de juros após determinado período, negociáveis no mercado.

Segundo o substitutivo, debêntures de infraestrutura poderão ser emitidas pelas concessionárias, permissionárias e autorizadas para explorar serviços públicos. O dinheiro deverá ser aplicado em projetos de infraestrutura considerados prioritários em regulamento.

