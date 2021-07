Endividamento atinge maior nível no RS em 10 anos, mas inadimplência segue em patamar baixo

O endividamento segue crescendo no Rio Grande do Sul, mas sem impulsionar a inadimplência. O percentual de famílias endividadas no Estado subiu para 78,6% em junho. Esse é o valor mais elevado desde maio de 2011, quando o indicador chegou aos 80,4%. Os dados fazem parte de pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), divulgada pela Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS). Em junho de 2020, esse percentual estava em 61,9%.

A pesquisa leva em conta dívidas contraídas em diversos meios, como cartões de crédito, carnês de loja e empréstimos. O levantamento considera essas pendências independentemente das parcelas estarem sendo pagas em dia ou não. Portanto, esse indicador também leva em conta as dívidas que estão sendo honradas.

Se por um lado o endividamento continua em patamares elevados no Estado, os números de inadimplência vão na direção contrária. O percentual de famílias com contas em atraso caiu de 27,8%, em junho de 2020, para 20,8% em junho deste ano. Já a parcela de famílias que não terão condições de quitar seus compromissos dentro dos próximos 30 dias ficou em 5% no último mês — abaixo dos 14,2% registrados em junho do ano passado. Ou seja, a parcela da população endividada cresceu, mas em um cenário onde os débitos são honrados na maioria dos casos.

