A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência debateu na terça-feira (6) a suspensão das atividades do Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência (Conade). Em 2019, um decreto presidencial alterou a composição do Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência e criou novas regras de funcionamento.