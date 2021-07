Comissão de Relações Exteriores ouve diretor da Abin nesta quarta

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados ouve, nesta quarta-feira (7), o diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem, sobre as atividades de inteligência no Brasil.

A Abin é um órgão da Presidência da República, vinculado ao Gabinete de Segurança Institucional, responsável por fornecer ao presidente e seus ministros informações e análises estratégicas, oportunas e confiáveis, necessárias ao processo de decisão.

Ramagem será ouvido a pedido do presidente do colegiado, deputado Aécio Neves (PSDB-MG), a partir das 9 horas, no plenário 5.