Comissão de Infraestrutura sabatina indicados para agências reguladoras nesta terça

Em reunião agendada para esta terça-feira (6), a Comissão de Infraestrutura (CI) submeterá a sabatinas os indicados para cargos na direção das agências reguladoras. Há indicações para a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a Agência Nacional de Mineração (ANM), a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). A atividade na CI terá início imediatamente após a reunião da Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE).

ANTT

O engenheiro Rafael Vitale Rodrigues foi indicado para o cargo de diretor-geral da ANTT, na vaga decorrente do término do mandato de Mario Rodrigues Junior (MSF 29/2021). Já Fábio Rogério Teixeira Dias de Almeida Carvalho foi indicado para o cargo de diretor, na vaga decorrente da renúncia de Weber Ciloni (MSF 30/2021). Guilherme Theo Rodrigues da Rocha Sampaio também foi indicado para o cargo de diretor, na vaga decorrente do término do mandato de Marcelo Vinaud Prado (MSF 31/2021).

ANM

Para a Agência Nacional de Mineração foram indicados Guilherme Santana Lopes Gomes, para o cargo de diretor, na vaga decorrente do término do mandato de Tomás Antônio Albuquerque de Paula Pessoa Filho (MSF 4/2021); e Ronaldo Jorge da Silva Lima, para o mesmo cargo, na vaga decorrente da renúncia de Eduardo Araujo de Souza Leão (MSF 20/2021).

Anatel, Anac e Antaq

Luciano Godoi Martins é o indicado para o cargo de ouvidor da Agência Nacional de Telecomunicações, na vaga decorrente do término do mandato de Thiago Cardoso Henriques Botelho (MSF 19/2021). Por sua vez, Luiz Ricardo de Souza tem indicação para diretor da Agência Nacional de Aviação Civil na vaga decorrente da renúncia de Juliano Alcântara Noman (MSF 28/2021), e Joelma Maria Costa Barbosa foi indicada para ouvidora da Agência Nacional de Transportes Aquaviários na vaga decorrente da renúncia de Carlos Afonso Rodrigues Gomes (MSF 32/2021).