Indicada à diretoria do BC assume compromisso com controle da inflação

Fernanda Guardado teve o nome aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) para a diretoria colegiada do Banco Central. Indicação vai para análise do Plenário - Waldemir Barreto/Agência Senado

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou nesta segunda-feira (5), após sabatina, a indicação da economista Fernanda Guardado para a diretoria colegiada do Banco Central (BC). Durante a sabatina, Guardado analisou que o BC tem sido bem-sucedido, nos últimos anos, no controle inflacionário, função que considera crucial à instituição e diretriz que entende que deve ser mantida nos próximos anos.

— O BC vem tendo sucesso em perseguir as metas de inflação determinadas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) nos últimos anos. Usando as bandas em torno da meta para acomodar choques de preços inesperados e evitar a volatilidade excessiva na economia. Sobre a estabilidade e eficiência do sistema financeiro, deve-se notar que o BC tem assegurado um sistema financeiro sólido, eficiente e competitivo, com planejamento e gerenciamento adequado dos riscos financeiros. Uma intermediação eficiente de recursos, contando sempre com regulação prudencial e supervisão reconhecidos por sua eficácia e sucesso. Cabe notar os avanços relevantes feitos nos últimos anos pelo BC, no sentido de garantir mais competição e transparência ao setor bancário sem renunciar à adequada supervisão. Visando garantir um suprimento de crédito ainda mais eficiente e produtos financeiros mais baratos e acessíveis à população — afirmou Fernanda.

A indicação de Fernanda Guardado para a direção colegiada do BC segue agora para análise do Plenário do Senado.