Pacheco aplaude prorrogação de auxílio emergencial

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, participou nesta segunda-feira (5) com o presidente da República, Jair Bolsonaro, de solenidade de assinatura do decreto que prorroga por três meses a concessão do auxílio emergencial.

Através das redes sociais, Pacheco avaliou a prorrogação do auxílio como “anseio legítimo do Congresso, viabilizado pelo governo federal, em favor dos brasileiros mais vulneráveis”.

O benefício originalmente seria pago somente até julho, mas com a assinatura do ato também serão pagas parcelas em agosto, setembro e outubro. Os valores mensais seguem inalterados: R$ 150 para pessoas que moram sozinhas, R$ 375 para mulheres chefes de família, e R$ 250 para demais beneficiários.

O decreto de prorrogação será publicado nesta terça-feira (6).