Senado recebe a cor laranja em referência à campanha de saúde bucal

O Senado será iluminado com a cor laranja, nesta segunda-feira (5), em referência à campanha de saúde pública "Cuidados precoces, sorrisos para toda a vida", promovida pelo Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal (CRO-DF). O objetivo é mostrar a importância da prevenção ortodôntica e dos benefícios do tratamento precoce dos dentes. A iluminação especial ficará acesa até o dia 19.

A iniciativa, chamada Julho Laranja, teve sua primeira edição em 2019. Segundo o Conselho Regional, a ideia é que o conceito de prevenção da saúde bucal saia do escopo apenas da ortodontia e atinja a odontologia como um todo. A campanha tem o apoio da Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial — Seção Distrito Federal e da Ortodontia Brasil, que reúne a comunidade ortodôntica do país.

A campanha está em consonância com a Lei 6.510, de 2020, do Distrito Federal, que instituiu a Política de Cuidados Ortodônticos, Preventivos e Interceptivos em Crianças de 6 a 12 anos de idade. O intuito é promover a autoestima, a melhoria no bem-estar psicológico e a melhoria na saúde bucal das crianças, que devem ser examinadas uma vez ao ano, na rede pública do Distrito Federal, por cirurgião-dentista especializado em ortodontia. O mascote da campanha é um pássaro laranja, criado pela artista plástica gaúcha Clarissa Motta Nunes, conhecida como Clarissamn.