Comissão de Cultura debate reivindicações dos profissionais do circo; assista

A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta segunda-feira (5) para discutir as pautas de reivindicações da classe circense brasileira.

O debate é uma iniciativa da deputada Alice Portugal (PCdoB-BA). Ela afirma que os profissionais do circo reclamam da falta de auxílio do Poder Público na pandemia – durante a crise sanitária, eles tiveram de suspender suas atividades.

Assista no YouTube.

"Alegam que é momento de se discutir tanto as medidas relativas à restruturação dos quadros empresarial e artístico do meio, quanto as que se referem a ações de efeito imediato, que devem ser tomadas para conter danos irreversíveis ao seguimento", afirma a parlamentar.

Alice Portugal acrescenta que o circo exerce uma função social, pois abriga famílias que se subsidiam da arte como forma de sustento. "Em decorrência disso, o tratamento dispensado ao setor deve ser peculiar neste momento crônico que estamos vivenciando", aponta.

Foram convidados para a audiência:

- o gestor responsável pela área circense da Funarte, João Solano;

- o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Eventos, Doreni Caramori;

- a representante da Rede Fortalece Artistas e Movimento Circo Diverso Fernanda Buongermino Vilelar;

- a co-coordenadora do Grupo de Pesquisa Circus Ermínia Silva;

- o representante da Escola Livre de Palhaços Richard Riguetti;

- o fundador dos Parlapatões, Hugo Possolo;

- o representante do Circo Picolino de Salvador Robson Mol;

- o ativista Valdemir de Souza; e

- o presidente do Instituto Amapaense de Arte e Cidadania, Rui Raiol.

A reunião será realizada no plenário 8, a partir das 14 horas.