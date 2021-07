Comissão debate projeto sobre o uso de braile na afixação de preços; acompanhe

A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados promove audiência pública nesta segunda-feira (5) para debater o Projeto de Lei 11068/18, que determina que a oferta de produtos e a afixação de preços seja feita também em braile.

O debate será realizado no plenário 8, às 9h30, e poderá ser acompanhado de forma virtual e interativa pelo e-Democracia.

Confirmaram presença na audiência:

- o coordenador-geral de Estudos e Monitoramento de Mercado Substituto da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor (Senacon) do Ministério da Justiça, Paulo Nei;

- o coordenador da Câmara do Comércio de Gêneros Alimentícios da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), Álvaro Furtado;

- o vice-presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), Maurício Antonio Ungari da Costa;

- o representante do Conselho Nacional das Pessoas com Deficiência (Conade) e coordenador-geral de Acessibilidade e Tecnologia Assistiva da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Augusto Fernandes; e

- o presidente da Organização Nacional de Cegos do Brasil (ONCB), Beto Pereira.

O deputado Jorge Braz (Republicanos-RJ), que propôs a realização da audiência, é o relator do PL 11068/18 na Comissão de Defesa do Consumidor.