Ministro da Educação volta a explicar cortes orçamentários na próxima semana

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados ouve, na próxima quarta-feira (7), o ministro da área, Milton Ribeiro.

A pedido do deputado Danilo Cabral (PSB-PE), o ministro deve explicar os impactos do veto de R$ 2,2 bilhões e do bloqueio de R$ 2,7 bilhões do orçamento previsto para educação.

Cabral cita reportagem do jornal Estado de São Paulo segundo a qual Ribeiro enviou um documento ao ministro da Economia admitindo que os cortes no orçamento da Educação ameaçam a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o funcionamento regular das universidades federais e, até mesmo, a continuidade do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). "Trata-se seguramente da mais grave crise de financiamento dos últimos vinte anos", afirmou Danilo Cabral ao propor a vinda do ministro.

Discussão retomada

A audiência com Ribeiro dá continuidade ao debate feito no último dia 9 na comissão. Na ocasião, o ministro foi criticado por ter colocado como problema orçamentário a destinação de R$ 3,5 bilhões para levar internet gratuita a estudantes de baixa renda e a professores da rede pública de ensino.

A audiência com o ministro será realizada no plenário 12, a partir das 9 horas.