Senado homenageia quadrilheiro junino em sessão especial

O Senado fará na próxima sexta-feira (2), às 15h, sessão especial em homenagem ao Dia Nacional do Quadrilheiro Junino. O pedido para a comemoração (RQS 271/2021), de autoria do senador Izalci Lucas (PSDB-DF), foi apoiado pelos senadores Angelo Coronel (PSB-BA), Lasier Martins (Podemos-RS), Nelsinho Trad (PSD-MS), Elmano Férrer (PP-PI), Vanderlan Cardoso (PSD-GO) e Angelo Coronel (PSD-BA).

Izalci Lucas destaca que, de acordo com historiadores, a festividade junina foi trazida para o Brasil pelos portugueses, ainda durante o período colonial. As festas receberam influência de elementos culturais portugueses, chineses, espanhóis e franceses, incluindo as danças marcadas, os fogos de artifício e a dança de fitas.

“Todos estes elementos culturais foram, com o passar do tempo, misturando-se aos aspectos culturais dos brasileiros (indígenas, afro-brasileiros e imigrantes europeus) nas diversas regiões do país, tomando características particulares em cada uma delas”, sublinha o senador.

Está em vigor desde 2011 a lei que institui o dia 27 de junho como o Dia Nacional do Quadrilheiro Junino (Lei 12.390, de 2011). De acordo com a norma, é considerado quadrilheiro junino todo profissional que utiliza meio de expressão artística cantada, dançada ou falada transmitido por tradição popular nas festas juninas.