Presidente convoca esforço concentrado para votação de autoridades

O Senado vai realizar esforço concentrado de 5 a 9 de julho para sabatinar e votar indicações de autoridades nas comissões e no Plenário. O anuncio foi feito nesta quinta-feira (1°) pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), pouco antes do encerramento da sessão deliberativa remota. A votação de autoridades exige a presença dos senadores.

— Informamos que nos termos dos atos do presidente número 2 de 2020, e número 5 de 2021, que restringem o acesso às dependências do Senado Federal, além dos parlamentares e dos colaboradores, o acesso nas comissões ficará restrito às autoridades indicadas. O calendário dessas sabatinas e dessas deliberações será encaminhado aos gabinetes de cada um dos senhores senadores e senadoras —, comunicou o presidente da Casa.

Devem entrar na pauta da semana de esforço concentrado a votação dos indicados para cargos em agências reguladoras, no Conselho Nacional do Ministério Público, no Conselho Nacional de Justiça, em embaixadas e de ministro de tribunal superior.