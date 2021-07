Turismo rural é tema de debate na Comissão de Agricultura

A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados promove debate sobre turismo rural nesta segunda-feira (5). O debate foi proposto pelo deputado Evair Vieira de Melo (PP-ES).

O parlamentar destaca que, “em face às dificuldades encontradas por todo o setor de turismo no Brasil em decorrência da pandemia se faz necessário que encontremos novas possibilidades de empreendimentos e iniciativas por todo País, criando um ambiente de negócio juridicamente seguro, possibilitando crescimento e a manutenção de setores antes esquecidos”.

Segundo Melo, informações do setor apontam que mais de 80% dos empreendimentos de turismo rural não são regularizados em nosso País. “Assim, cremos que necessitamos de uma política agressiva e corajosa para superar as dificuldades do setor do turismo rural, que é um tema que, muitas vezes, é tratado como subtema ao longo dos governos”, afirma.

O debate será realizado às 14 horas, no plenário 6.

Foram convidados:

- o diretor técnico do Montanhas Capixabas Convention & Visitors Bureau, Sergio Rodrigues Dias Filho;

- a monitora Ambiental dos Hotéis Roteiros de Charme, Maria Beatriz Pereira Lima de Almeida Prado;

- a representante da Câmara Temática de Turismo Rural do Rio Grande do Sul, Aline Moraes Cunha;

- o presidente do Conselho de Turismo Municipal e Vice-presidente da Associação de Empreendedores do Turismo de Morro Redondo (ES), Pedro Vieira Bastos; e

- o diretor presidente do Sebrae Nacional, Carlos Carmo Andrade Melles.