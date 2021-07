Câmara aprova projeto que institui Agosto Lilás; acompanhe

A Câmara dos Deputados aprovou há pouco o Projeto de Lei 3855/20, da deputada Carla Dickson (Pros-RN), que institui o “Agosto Lilás” como mês de proteção à mulher a fim de conscientizar a população pelo fim da violência contra a mulher. O texto vai agora ao Senado.

O projeto prevê que durante esse mês, em todo o País, a União, os estados e municípios deverão promover ações de conscientização e esclarecimento sobre as diferentes formas de violência contra a mulher. Dickson afirmou ter se baseado em uma campanha já existente no Rio Grande do Norte. “Agora será de todo o País”, disse.

O texto foi relatado pela deputada Edna Henrique (PSDB-PB), que deu parecer favorável. Ela acolheu uma emenda da deputada Rosangela Gomes (Republicanos-RJ) que prevê que os prédios públicos serão iluminados com luz de cor lilás durante a campanha.

“O projeto estimula os entes públicos, as associações privadas e as pessoas comuns a se comprometerem com a promoção das condições materiais e da mentalidade aptas a produzir a convivência harmoniosa e igualitária entre homens e mulheres”, disse Henrique.

“Espero que esse projeto atinja todas as mulheres desse Brasil, para que todas possamos ser beneficiadas em nossa diversidade”, completou a deputada Vivi Reis (Psol-PA).

