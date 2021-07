CCJ aprova projeto que considera Arraial do Cabo como Capital Nacional do Mergulho

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quinta-feira (1º), o Projeto de Lei PL 2529/19, do deputado Gutemberg Reis (MDB-RJ), que declara o município de Arraial do Cabo (RJ) como Capital Nacional do Mergulho.

O relator, deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ), apresentou parecer pela constitucionalidade da proposta, que poderá seguir diretamente para o Senado, a não ser que haja recurso para votação pelo Plenário.

Segundo Ribeiro, “ao conceder o título simbólico de ‘Capital Nacional do Mergulho’ ao município de Arraial do Cabo, é certo que o local ganhará maior visibilidade e, potencialmente, mais interesse turístico, principalmente por aqueles que praticam o esporte de mergulho, estimulando e cooperando para o desenvolvimento social e econômico da região”.

De acordo com Gutemberg Reis, a cidade vem se especializando em oferecer atividades de mergulho certificadas. “São oferecidos aos turistas mais de 200 pontos de mergulho, dezenas de naufrágios catalogados e uma ótima visibilidade, dada a transparência do mar, possibilitando boas condições para esta prática em qualquer época do ano”, garante o deputado.