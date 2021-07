CCJ aprova projeto que dá nome de ex-deputado a viaduto paulista

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 1269/19, do deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP), que dá o nome de Antônio de Pádua Perosa ao viaduto localizado no KM 71 da BR-153, no perímetro urbano de São José do Rio Preto, em São Paulo.

O relator, deputado Geninho Zuliani (DEM-SP), apresentou parecer favorável. A proposta poderá seguir para o Senado, a não ser que haja recurso para análise pelo Plenário da Câmara.

Biografia

Antônio de Pádua Perosa nasceu em Urupês (SP) em 1943. Em 1968, tornou-se engenheiro agrônomo do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). Em 1972, tornou-se coordenador de projetos da Secretaria de Planejamento do Estado de São Paulo, assumindo em seguida a chefia do Departamento de Estudos Econômicos da Ferrovia Paulista S.A. (Fepasa), onde permaneceu até 1980.

Em 1984, transferiu-se para a Secretaria de Transportes do estado de São Paulo e em 1986 disputou uma cadeira de deputado federal constituinte. Assumindo o mandato, integrou, como membro titular, a Subcomissão de Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança, da Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das Instituições; e, como suplente, a Subcomissão da Questão Urbana e Transporte, da Comissão da Ordem Econômica.

Foi secretário nacional de Saneamento no governo Itamar Franco (1992-1994). Foi casado com Nísia de Oliveira Serroni Perosa, com quem teve três filhos. Casou-se pela segunda vez com Ieda Maria Bottura Areias. Morreu em 2016, vítima de câncer.