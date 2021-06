Ospa homenageia centenário de Piazzolla no sábado (3)

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) presta homenagem ao centenário de Astor Piazzolla no concerto do próximo sábado (3/7). No repertório variado, há também uma peça de Johann Christian Bach, com solo do violoncelista Rafael Honório Sobrinho, e uma obra inédita de Arthur Barbosa, que será o regente da apresentação. O evento começa às 17h, com transmissão ao vivo pelo YouTube e público presencial limitado a 15% da capacidade da Sala de Concertos da Casa da Ospa. O ingresso pode ser trocado por 1 quilo de alimento não perecível (mais detalhes no serviço).

O concerto contempla sete obras curtas para cordas, começando por duas peças do repertório clássico:Sinfonietta, de Harald Genzmer (1909-2007), eConcerto para violoncelo e orquestra em dó menor,CWYC98, de Johann Christian Bach (1735-1782). A autoria da última obra, atribuída ao filho de Johann Sebastian Bach (1685-1750), é motivo de debate entre especialistas. Nessa peça, Rafael Honório Sobrinho se une à orquestra para um solo de violoncelo. Será a estreia do músico como solista da Ospa. Em 2019, ele venceu o Concurso para Jovens Solistas do Conservatório de Música da Ospa, que garantiu essa oportunidade ao primeiro lugar.

O violoncelista Rafael Honório Sobrinho estreia como solista da Ospa - Foto: Gustavo Fallavena-Divulgação Ospa

“Em 2016, vim de Foz do Iguaçu, onde não tem orquestra nem teatro, para Porto Alegre. Assisti a um concerto da Ospa e achava que estava muito distante. Para quem é aluno, a Ospa se torna um símbolo, é onde a gente quer chegar. Estou bem animado”, diz Rafael, que tem se destacado em concursos nos últimos anos.

Em seguida, a Ospa executa três peças de Piazzolla (1921-1992), com arranjos de Arthur Barbosa para orquestra de cordas (as obras do argentino geralmente são compostas para quarteto de violino, piano, bandoneon e contrabaixo):Introducción al Angel,Ave Maria eMelancólico Buenos Aires. Trata-se de um recorte de obras introspectivas, melancólicas e menos conhecidas pelo grande público, segundo Barbosa, que é regente da Ospa Jovem e diretor artístico e regente titular da Orquestra Eleazar de Carvalho, em Fortaleza (CE). “Piazzolla é o pai do tango novo, ele internacionalizou e mudou a cara do tango, assim como Tom Jobim fez com a música brasileira”, comenta o arranjador, compositor e regente.

O concerto termina com duas obras do próprio Barbosa: “Incluí a minha primeira obra estreada em Porto Alegre,Toada e desafio, em 1997, pela Orquestra da Ulbra, e a mais recente,Choro breve, um chorinho simples que faz parte de uma obra maior e eu transformei em um Divertimento, por assim dizer”.

Visita segura

Em acordo com as orientações do governo do Estado referentes à pandemia da Covid-19, o concerto seguirá os seguintes protocolos de segurança: ocupação de 15% da capacidade da Casa da Ospa, disponibilização de álcool gel aos visitantes, uso obrigatório da máscara, medição de temperatura na entrada, distanciamento social nos espaços de passagem e na ocupação das poltronas da Sala de Concerto.

Também é possível acompanhar os concertos da Ospa gratuitamente e ao vivo pelocanal da orquestra no YouTubee pela plataforma#CulturaEmCasa.

Arthur Barbosa (regente – Brasil)

Violinista de formação, compositor, arranjador e regente, Arthur Barbosa é membro da Ospa desde 1998. Iniciou seus estudos de violino com Alberto Jaffé e foi aluno de Rafael Garcia e Yerko Tabilo. Como maestro, é frequentemente convidado por orquestras no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa. Desde fevereiro de 2012, é diretor artístico e regente titular da Orquestra Eleazar de Carvalho, em Fortaleza (CE), e desde março de 2014, é regente da Ospa Jovem – Orquestra Sinfônica da Escola de Música da Ospa. Foi também um dos fundadores e principal regente do projeto “Terra Symphony Orchestra”, em Nova York. Fora das salas de concerto, atuou como membro da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cultura, entre 2015 e 2016.

Rafael Honório Sobrinho (violoncelo – Brasil)

Rafael Honório Sobrinho é aluno de Bacharelado em Música – Violoncelo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), sob orientação de Milene Aliverti. Estudou na Escola de Música da Ospa e atualmente integra a Ospa Jovem. Foi professor de violoncelo nas escolas de música Sonarte, em Foz do Iguaçu, e Estação Musical, em Porto Alegre. Realiza recitais e concertos como músico convidado pela Ospa, Orquestra do Theatro São Pedro e outras orquestras da região. Nos últimos anos, venceu o Concurso para Jovem Violoncelista Solista do RS (2018 e 2019) e o Concurso para Jovens Solistas do Conservatório de Música da Ospa (2019). Também conquistou o segundo lugar no Concurso Nacional de Violoncelistas de Ouro Branco 2021.



SERVIÇO

O quê:Quinto concerto da Série Casa da OSPA – Temporada 2021 – De Bach a Piazzolla

Quando:sábado (3/7), às 17h. Abertura das portas: 16h (o acesso não é permitido após o início do concerto)

Onde:Casa da Ospa – Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF) – Av. Borges de Medeiros, 1.501 – bairro Praia de Belas

Ingresso:1 quilo de alimento não perecível

Bilheteria on-line*:uhuu.com, de quinta-feira (1/7), às 12h, até sexta-feira (2/7), às 11h59. Entrega do alimento no dia do concerto.

Bilheteria física*:Casa da Ospa, na sexta-feira (2/7), das 12h às 17h, e no sábado (3/7), das 9h até o horário do concerto. Entrega do alimento ao retirar o bilhete.

*Acompanhe a disponibilidade de ingressos pelas redes sociais e pelo siteospa.org.br. Há limite de dois ingressos por CPF.

Acessibilidade:a Casa da Ospa oferece acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida e programas em braile.

Na internet:ao vivo, gratuitamente, emyoutube.com/ospaRSe pela plataformaculturaemcasa.com.br



PROGRAMA

Regência:Arthur Barbosa

Solista:Rafael Honório Sobrinho (violoncelo)

• Harald Genzmer

Sinfonietta

I. Moderato

II. Allegro molto

III. Largo

IV. Vivace

• Johann Christian Bach

Concerto para violoncelo e orquestra em dó menor, CWYC98

I. Allegro molto ma maestoso

II. Adagio molto espressivo

III. Allegro molto energico

• Astor Piazzolla(arr. Arthur Barbosa)

Introducción al Angel

Ave Maria

Melancólico Buenos Aires

• Arthur Barbosa

Toada e desafio

Choro Breve(estreia mundial)



Direção artística:Evandro Matté